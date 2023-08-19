Не всё можно бросать в контейнеры для ТКО - мурманский регоператор

По статистике, каждое 10-е обращение в адрес регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) касается утилизации батареек, ртутных градусников, энергосберегающих ламп и других опасных отходов.

Пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик» отмечает, что эти предметы запрещается утилизировать вместе с обычным мусором. В частности, в контейнеры запрещено складывать горящие, раскаленные или горячие отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также другие отходы, которые могут причинить вред представителям регионального оператора, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО.

Боксы для приёма старых батареек установлены в Мурманске сразу по нескольким адресам: их можно сдать в здании регионального Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства (Кольский проспект, 1), в Центре управления регионом (ул. Софьи Перовской, 5), а также в магазинах «М-Видео» и «Эльдорадо».

Дважды в год региональное Минприроды проводит акции по сбору батареек среди обучающихся общеобразовательных учреждений – весной и осенью. Что касается других видов отходов, то для их правильной утилизации следует обращаться в специализированные организации. В областном центре есть несколько пунктов приёма опасных отходов.