Не все регионы России смогли достигнуть целевых показателей в борьбе с курением и потреблением алкоголя

Как сообщил Минздрав РФ, две трети из них не выполнили план по снижению продажи спиртного.

Такие данные содержатся в отчёте Минздрава по итогам тематической коллегии по вопросу здорового образа жизни, на который ссылается портал «Медвестник».

Согласно отчёту, только за девять месяцев прошлого года россияне купили 4,79 литра чистого спирта на душу населения. За весь 2022 год было куплено 6,41 литра на человека. В Минздраве считают, что показатели прошлого года не будут сильно отличаться от показателей позапрошлого.

В ведомстве отмечают, что граждане не стремятся к избавлению и от никотиновой зависимости. В сентябре прошлого года темпы снижения продаж сигарет составили 0,8 процента, тогда как плановое значение было установлено на уровне четырех процентов. Есть риск, что 45 регионов так и не достигнут планового показателя.

В Минздраве констатировали, что две трети регионов также не справились с задачей по снижению первичной заболеваемости ожирением. Плановое годовое значение составляет 7,4 процента, при этом на 1 ноября 2023 года в среднем по стране уровень заболеваемости снизился лишь на пять с небольшим процента.

За десять месяцев прошлого года показатель численности граждан, ведущих здоровый образ жизни, составил 9,1 процента. В некоторых регионах он оказался существенно ниже среднероссийских. Так, в Магаданской области насчитали чуть более одного процента приверженцев ЗОЖ, в Еврейской автономной области — 1,6 процента, в Приморском крае — 1,9 процента.

Минздрав рекомендовал региональным властям подумать о введении дополнительных антитабачных и антиалкогольных мер и усилить контроль за состоянием пациентов с лишним весом.

При этом обращаемость граждан в медорганизации по вопросам здорового образа жизни выросла: с 1 млн 546 тысяч человек в 2020 году до более 3 млн в 2022-ом, по итогам 10 месяцев 2023 года показатель уже превысил целевое значение и составил 2 млн 896 тысяч человек (целевой показатель — 2 млн 704 тысячи чел.). При этом регионы снова серьёзно различаются по этому показателю: например, сразу в трёх областях — Новгородской, Вологодской и Мурманской — рост числа обращений составил 0%, а в Ульяновской — 1370%. В половине регионов (45) плановое значение за 9 месяцев 2023 года не было достигнуто.