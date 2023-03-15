Не всё так страшно, как нам кажется: акция «Сдаём вместе! Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла успешно

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 14 марта Мурманская область присоединилась к Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Цель — помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с процедурой экзаменов.

В областном центре мероприятие прошло в пункте приёма экзаменов, расположенном в гимназии №2. Участники получили возможность пройти всю процедуру ЕГЭ: от рамки металлодетектора до получения результатов. Вместе с родителями выпускников сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов, написали министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Татьяна Ларина, и.о. ректора Мурманского государственного технического университета Мария Князева, сотрудники высших учебных заведений региона.

Диана Кузнецова не понаслышке знакома с порядком проведения ЕГЭ: в разное время ей довелось быть и организатором в аудитории, и руководителем пункта приёма экзаменов.

«Сегодня я впервые стала участником ЕГЭ, и это очень полезный опыт, — рассказала Диана Николаевна. — Родители выпускников должны пройти процедуру экзамена, чтобы своими глазами увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как заполняются бланки, какие задания предлагаются выпускникам. Это сразу снимает массу вопросов, снижает психологическое напряжение, помогает успокоиться накануне экзаменов и со знанием дела подготовить своих детей к предстоящим испытаниям».

«Это важная и нужная акция. Жалею, что, когда мой сын готовился к ЕГЭ, мне не довелось в ней поучаствовать, — поделилась Татьяна Ашутова, проректор по учебной работе Мурманского арктического государственного университета. — Я бы рекомендовала всем родителям воспользоваться этой возможностью. Мы, родители, обычно только слышим об экзаменах от своих детей, на родительских собраниях. Но когда сам пройдешь этот путь, ощущения совсем иные: понимаешь, что все не так страшно, как нам кажется».

«Современные дети лучше нас знают, что их ждёт на экзаменах, — уверена мама будущего выпускника Елена Евдокимова. — А мы не всегда понимаем, что они чувствуют. Теперь мне стало понятнее, в каком положении находятся дети. Я своими глазами увидела, что обстановка на экзаменах спокойная, доброжелательная. Хочу пожелать всем выпускникам удачи и крепких знаний!».