Не запутаться бы в льготах - семьи Мурманской области получают 20 видов социальных выплат

Для стимулирования рождения первых детей в молодых семьях в регионе предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 14 тысяч рублей. Право на ее получение имеют матери, родившие первого ребенка до 26 лет. Региональная выплата стала дополнением к федеральной выплате, которая реализуется с января 2018 года (напомним, речь идёт о выплате в размере 17193 рубля, которая предоставляется при рождении первого ребёнка семьям, где среднедушевой доход не превышает 35682 рубля).

Семьям, в которых родился третий (последующий) ребенок, и в которых среднедушевой доход не превышает 41275 рубля, предоставляется ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьям до достижения ребенком возраста 3-х лет в размере 17709 рублей в месяц.

Кроме того, с июня этого года в Мурманской области появилась ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьям на ребёнка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 8596,50 рубля. Выплата устанавливается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 17149 рубля. (величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Мурманской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты). Право на получение выплаты семьи имеют со дня достижения ребенком возраста 3-х лет (но не ранее 1 января 2020 года) до достижения им возраста 8 лет. В соответствии с региональным законодательством, предоставление выплаты носит проактивный характер: для её назначения от семей требуется только заявление, а необходимые документы или сведения запрашиваются уполномоченными учреждениями самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в государственное областное казенное учреждение, уполномоченное на предоставление мер социальной поддержки населению, по месту жительства либо по месту пребывания заявителя лично, через МФЦ, через портал госуслуг, а также по почте способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. До снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, можно воспользоваться только двумя последними способами подачи заявления. Объем средств, предусмотренный на 2020 год для предоставления данной ежемесячной выплаты, составляет более 775,4 млн рублей, в том числе более 224,8 млн рублей (29%) из областного бюджета. На данный момент выплату получили 4457 семей на 5378 детей. При этом выплаты сформированы с учётом прошедшего периода.

Подробная информация о действующем в регионе комплексе мер социальной поддержки семей представлена на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.

Кроме того, в период пандемии коронавируса семьям с детьми предусмотрены дополнительные социальные выплаты, которые предоставляются через Пенсионный фонд РФ.