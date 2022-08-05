Не зарплатой единой. Каждого пятого россиянина от увольнения удержала бы смена непосредственного начальника

От увольнения по собственному желанию россияне чаще всего готовы отказаться при повышении зарплаты. Однако каждый пятый мог бы остаться на прежнем месте работы в случае смены непосредственного руководителя. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющих опыт увольнения по собственному желанию.

Чаще всего от увольнения может удержать повышение зарплаты: в этом случае своё решение об уходе с последнего места работы могли бы пересмотреть 38% россиян. Каждый пятый (22%) не исключает, что остался бы в компании в случае смены непосредственного руководителя. Гарантии соблюдения прав работника (оплата переработок, «белая» зарплата, нормированный рабочий день и т. п.) могли бы изменить решение об увольнении 8% опрошенных. Для 6% значимым аргументом в пользу продолжения работы стало бы повышение в должности, для 4% — изменение атмосферы в коллективе, для 3% — отсутствие задержек зарплаты. По 2% опрошенных признались, что удержать их от увольнения мог бы удобный график, отсутствие личных проблем и возможность брать отпуск в удобное время. Ещё 1% остался бы, если бы имел возможность работать ближе к дому. Для 8% значимыми могли бы стать другие факторы: упоминались отмена обязательной вакцинации от коронавируса, корпоративное обучение, предоставление компенсационного пакета, стабильность, возможность удаленной работы, перевод в другой отдел и проч.

Ничто не удержало бы от увольнения каждого восьмого респондента (13%).

В случае смены руководителя пересмотреть своё решение об увольнении чаще готовы мужчины, а в случае установления удобного графика и соблюдения прав работников — женщины. Тех, кого ничто не могло бы удержать от ухода с последнего места работы, также больше среди представительниц прекрасного пола.