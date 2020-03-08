Небесное поздравление лётчиков Северного флота

В преддверии Международного женского дня в корабельном истребительном авиационном полку Северного флота состоялись плановые учебно-тренировочные полёты на самолётах Су-25 УТГ, Су-30СМ и Су-33. Опытные и молодые лётчики отработали навыки пилотирования в сложных метеорологических условиях с выполнением фигур сложного пилотажа на малых и средних высотах. В полётах были задействованы 8 машин.

Полёты были проведены над Кольским полуостровом и в районе аэродрома Североморск-3. За действиями лётчиков в небе наблюдали женщины-военнослужащие и состава дежурной смены аэродромных служб.

Как сообщает пресс-служба СФ, в честь наступающего Международного женского дня морские лётчики-истребители, на счету которых по нескольку десятков посадок и взлётов с палубы тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», выполнили над аэродромом вираж в горизонтальной плоскости в виде «восьмёрки».

После приземления лётчики подарили женщинам-военнослужащим букеты цветов и поздравили с наступающим праздником.