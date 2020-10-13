Неблагоустроенная территория превратилась в новую зелёная зону

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации областного центра Евгений Никора и депутат Совета депутатов города Мурманска Владимир Буряк посетили зелёную зону вдоль улицы Копытова.

– Ранее здесь была неблагоустроенная территория, с плохим освещением и асфальтом. Теперь это полноценная зона отдыха, которая будет востребована мурманчанами, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Время показало, что решение о благоустройстве и строительстве скверов было абсолютно верным, это уже 39 подобный объект в нашем городе.

– Важно, что такие зоны отдыха появляются не спонтанно, а именно в тех местах, где их хотят видеть мурманчане, – подчеркнул Владимир Буряк. – Реконструкция этой территории была определена по результатам народного голосования в 2019 году. За благоустройство объекта проголосовало более 40 тысяч человек.

На территории более чем 5000 кв. метров расположились велодорожки, детская и спортивные площадки. Особо стоит отметить специальное оборудование для маломобильных групп граждан, которые смогут выполнять разнообразные физические упражнения.

– Мы закончили очень большой объем работ на этом объекте, мне было важно услышать сегодня мнение мурманчан, которые положительно оценили новую зону отдыха, – рассказал глава администрации областного центра Евгений Никора. – Однако я разочарован, что мы ещё не успели открыть сквер, а часть тренажёров, к тому же рассчитанных на лиц с ограниченными возможностями здоровья, уже сломаны. Будем передавать материалы в правоохранительные органы.

В сквере появилось 26 скамеек и удобные пешеходные дорожки, опоясывающие всю территорию. Для безопасности предусмотрены камеры наблюдения, а также современное освещение.