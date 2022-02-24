Небо для гражданской авиации на западной границе с Украиной и Белоруссией закрыто, а инфраструктура авиационных баз ВС Украины выведена из строя

Россия с 24 февраля закрыла воздушное пространство для гражданской авиации на западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах. Об этом говорится в изданном российскими авиавластями NOTAM, передает ТАСС.

Отмечается, что подобное решение приняли из-за высокой угрозы безопасности для гражданских самолётов. По данным источника информагентства, знакомого с полной версией извещения, Ростовскую воздушную зону закрыли до 2 марта. «Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полётов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники», — говорится в извещении.

А в это время пресс-служба Минобороны РФ сообщает, что российская армия вывела из строя инфраструктуру авиационных баз вооруженных сил Украины и подавила средства ПВО противника.

Отмечается, что «военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».

Фото: https://stat.mil.ru/index.htm