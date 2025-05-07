Небольшая делегация мурманчан встретит День Победы в Бресте

Дети Великой Отечественной войны Тамара Ушинская и Раиса Мадьярова в составе делегации из Мурманска отправились 6 мая в Брест, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 80-летия Победы.

Дети Великой Отечественной войны Тамара Ушинская и Раиса Мадьярова в составе делегации из Мурманска отправились 6 мая в Брест, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 80-летия Победы.

Тамара Ушинская – член общественной организации «Дети военного Мурмана», родилась в 1934 году, пережила войну, создала семью и всю жизнь трудилась в Кольском Заполярье на благо города-героя и его жителей: сначала учителем начальных классов в школах №№11, 27 и 34, позже вторым секретарем Кировского райкома комсомола.

Спустя 82 года живы впечатления Тамары Александровны о том, каким в далеком 1943-ем Мурманск встретил вернувшуюся в город девочку: после многочисленных бомбежек центр был разгромлен, уцелели только печные трубы, напоминая о том, что на этом месте когда-то кипела жизнь и счастливо жили люди.

Раиса Мадьярова – член Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда, родилась в 1937 году. Прежде чем приехать в Мурманск в 1946-ом, вместе с мамой и сестрой Раиса Николаевна жила в Ленинграде, была эвакуирована в Ставропольский край, затем в Северодвинск. А Победу встретила в небольшой деревне Ульяновской области, где жили родственники мамы. Старшая сестра Асьма работала на почте, разносила похоронки семьям, от чего часто плакала. Но и о Победе узнала на работе одной из первых. Долгожданная новость быстро облетела всю деревню, праздновали тоже все вместе: надев все самое нарядное и достав скромные угощения – у кого что было.

Большую часть жизни Раиса Николаевна прожила в Мурманске: работала в школе №36. После замужества уехала на Украину, но вновь вернулась в ставший любимым город. Трудилась на хлебозаводе №1: начинала укладчиком-перевозчиком 2-го разряда и выросла до мастера-пекаря. Позже помогала запускать городские производственные предприятия, а выйдя на пенсию, работала в музеях города-героя.

Несмотря на почтенный возраст, заполярные делегаты активны, пребывают в хорошем настроении и самочувствии и с предвкушением ждут празднования Дня Победы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29908&page=1