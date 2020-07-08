Небольшой посёлок Африканда станет еще одной «точкой роста» для региона

Реализация проекта Африкандовского месторождения позволит привлечь инвестиции, создать порядка 450 рабочих мест, обновить социальную инфраструктуру населенного пункта. Об этом в ходе рабочей поездки в Полярнозоринский район вчера сообщил губернатор Андрей Чибис.

Аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи перовскит-титаномагнетитовых руд на Центральном участке Африкандовского месторождения Мурманской области уже состоялся. Это стало возможным благодаря внесению изменений в методику расчета стартового платежа за пользование недрами. Инфраструктурный коэффициент при разработке твёрдых полезных ископаемых снижен до 1,0.

Глава региона вчера осмотрел социальную инфраструктуру населенного пункта. В Африканде-1 проблемным остаётся вопрос содержания угольной котельной, построенной в 1964 году. Элеватор отсутствует, подача угля происходит ручным способом. В настоящее время котельная обслуживает три многоквартирных дома по 75 квартир в каждом, из которых заселено только 60.

По итогам осмотра принято решение в следующем году запустить процесс по расселению жителей трёх многоэтажек в основную часть посёлка, где сейчас активно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Как отметил глава региона, сейчас важно обеспечить бесперебойное прохождение предстоящего отопительного сезона и оценить возможности муниципалитета для переселения северян.

«Надо сначала пройти отопительный сезон, а затем запускать процесс переезда северян в основную часть посёлка, где есть магазины, развивается инфраструктура. Люди сами об этом говорят. Надо сделать так, чтобы северянам было комфортно, в том числе это позволит минимизировать затраты, которые сейчас несёт бюджет. Благодаря реализации проекта Африкандовского месторождения посёлок станет новой «точкой роста» для региона. Ожидается приток инвестиций, создание новых рабочих мест», – прокомментировал Андрей Чибис.