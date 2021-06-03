Недавние выпускники и кандидаты наук готовы помочь школьникам с ЕГЭ

В российских школах стартовал основной этап ЕГЭ, который проходит с 24 мая по 1 июля. Аналитики hh.ru проанализировали несколько тысяч резюме россиян, которые готовы помочь школьников с подготовкой к ЕГЭ.

С начала весны этого года более 3000 жителей регионов СЗФО разместили резюме с указанием, что готовы помочь школьникам с подготовкой к ЕГЭ. Это не только профессиональные репетиторы, но и педагоги, а также представители смежных профессий, которые занимаются подготовкой к ЕГЭ в свободное время. Большая часть таких соискателей приходится на Петербург (более 2600 человек), на втором месте – Калининградская область (более 150 резюме), на третьем месте – Ленобласть (66 желающих).

Как правило, соискатели в этой сфере – женщины (83% от всех резюме), мужчин значительно меньше – 17%. Большинство кандидатов имеют высшее образование, а у 4% есть степень кандидата наук.

Выяснилось, что средняя зарплата, которую ожидают кураторы или репетиры по ЕГЭ на данный момент в целом по стране от 10000 до 40000 рублей. Большая часть предложение от репетиторов по государственному единому экзамену приходится на Москву (почти каждый третье резюме), на втором месте по активности – репетиторы по ЕГЭ из Татарстана (16%), на третьем месте - петербургские кураторы ЕГЭ (12%).

«Интересно, что готовность помочь с подготовкой к экзаменам выражают не только педагоги со стажем, у которых опыт работы в сфере образования по 10–20 лет, но и молодые преподаватели, которые сами прошли через этот экзамен и знают процесс изнутри. Свою помощь предлагают студенты вузов и колледжей, специалисты смежных профессий, а также недавние выпускники, хорошо сдавшие ЕГЭ одним-двумя годами ранее. Есть резюме, в которых соискатели в возрасте 18–19 лет отмечают, какие баллы получили, сдавая его самостоятельно (обычно от 90 до 100 баллов) и обещают не только помочь достичь таких же успехов нынешним школьникам, но и моральную поддержку на протяжении всего периода сдачи тестов», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Как правило, большая часть репетиров в июне этого года готовы помогать либо в определенных предметах и здесь лидерами являются математика, русский язык и история, либо же репетиры готовы взять шефство над школьниками сразу по всем предметам, по которым они сдают экзамены и консультировать комплексно.