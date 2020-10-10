«Неделя без турникетов» в онлайн-формате стартует 12 октября

«Неделя без турникетов» проводится ежегодно в 3-ю неделю апреля и 3-ю неделю октября. Программа реализуется с 2015 года Союзом машиностроителей России и Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям». Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и популяризацию инженерных профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве.

Основная идея проекта заключается в непосредственном знакомстве школьников, студентов, их родителей и педагогов с работой предприятий, расположенных в их регионе. Особенностью такой формы профориентационной работы является максимальная доступность информации и возможность общения с ведущими сотрудниками и специалистами предприятий.

В мероприятии активное участие примут промышленные предприятия региона, такие как «10 СРЗ», «35 СРЗ», «НОВАТЭК», «Северо-Западная Фосфорная Компания», «Ловозерский ГОК» и др.

В этот раз в связи с пандемией акция пройдёт в онлайн-формате.