Неделя читателей Мурманской областной научной библиотеки проходит в духе культуры и искусства

Cегодня, 20 января, в 12.00 в группе библиотеки выйдет видеосюжет «Анна Мень «Air Beethoven». Пианистка и концертмейстера Детской школы искусств №1 Анны Мень исполнит сонату №17 Людвига ван Бетховена. В отличие от других сонат Бетховена, она не имеет посвящения и считается психологическим портретом композитора. Написанное в период трагических размышлений, произведение отображает душевное состояние композитора.

22 января в 14.00 в Центре современного искусства откроется выставка живописи и графики «Чукотка. Модель для сборки». Это отражение впечатлений от путешествия четырех мурманских художников, которые летом 2020 года оказались в небольшом чукотском селе Новое Чаплино в качестве участников миссии стрит-арта.

Вероника Вологжанникова, Дмитрий Новицкий, Иван Епихов и Мария Михайленко представят зрителю невероятный край, которые отразили на своих полотнах. Работы художников сохранили в себе впечатления истории Чукотского края, народного эпоса, который неразрывно связан с современной жизнью и людей, одновременно просты и уникальных.

В экспозицию вошли более 20 графических и живописных работ, передающих ощущения, полученные от уникального путешествия и природы Чукотки.

Выставка ждёт посетителей по 14 февраля.