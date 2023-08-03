Неделя красных цен: в магазинах региона наибольшее снижение цен было зафиксировано на картофель, репчатый лук, свежую белокочанную капусту

В магазинах Мурманской области с 25 по 31 июля текущего года наибольшее снижение цен было зафиксировано на картофель (на 10,5%), репчатый лук (на 6,8), свежую белокочанную капусту (на 5,9), мороженую неразделанную рыбу (на 3,3), морковь (на 3,2), подсолнечное масло (на 2,3), гречневую крупу (на 1,8%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период увеличение цен отмечено на яблоки (на 5,2%), чёрный байховый чай (на 2,5), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,1), охлажденные и мороженые куры (на 2,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А Росстат сообщил, что с 25 по 31 июля 2023 года потребительские цены в России повысились на 0,13%. С начала июля цены выросли на 0,74%, с начала года - на 3,52%.

Цены на плодоовощную продукцию за период c 25 по 31 июля в нашей стране снизились в среднем на 0,5%. Напомним, неделей ранее, с 18 по 24 июля, рост цен составил 1%.

За отчётный период лук репчатый подешевел на 3,6%, морковь - на 2,7%, картофель - на 2,0%, огурцы - на 1,6%, капусту белокочанная - на1,2%, помидоры - на 1,0%, свекла столовая - на0,8%.

В то же время цены на яблоки и бананы выросли на 1,1%.