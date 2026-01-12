Неделя периодики в «Медиатеке»: «шведский стол» для любителей чтения

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов — День российской печати.

С 11 января в «Медиатеке» Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В. П. Махаевой работает выставка периодических изданий для читателей разного возраста.

Как сообщает vk.com/modub51, посетители библиотеки смогут почитать «вкусные» журналы с различными рецептами кухонь разных стран и советами по сервировке стола к январским праздникам.

На выставке представлены журналы по рукоделию, о науке, о здоровье и красоте, а также большой выбор периодики для младших школьников.

Выставка будет доступна для посещения до 17 января. (6+)

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457348549%2F130ec795e7bf4c4488