Неделя полярного кино пройдёт в столице Заполярья

21 мая в России отмечается День полярника. В этом году к празднованию приурочена международная акция «День полярного кино» – в 45 городах России одновременно состоятся показы архивных фильмов об освоении Арктики.

Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Все картины предоставлены Российским Государственным архивом кинофотодокументов и подготовлены к показу студией «Позитив-фильм». Среди представленных лент есть и уникальные документальные фильмы 1910-50-х годов, которые долгие годы не были доступны широкому зрителю. Теперь их сможет бесплатно увидеть любой желающий.

Заполярье также присоединится к акции – в Мурманской области архивные киноленты можно будет посмотреть с 22 по 30 мая в рамках Недели полярного кино. В регионе проект реализован продюсерским центром «Северный характер» при поддержке Министерства культуры Мурманской области и региональных учреждений культуры.

Северянам предлагают посмотреть восемь кинолент: «Экспедиция Г. Седова» 1913 года, «Подвиг во льдах» 1929 года, «Два океана» 1933 года, «Челюскин. Герои Арктики» 1935 года, «Папанинцы» 1938 года и «365 дней на дрейфующей льдине» 1954 года, а также «Детский сборник» для самых юных кинозрителей, который состоит из детского сеанса киножурнала «Звездочка» 1938 года и картины «Приключения двух медвежат» 1959 года.

Показ «Детского сборника» откроет программу Недели полярного кино 22 мая в 10.00 в мурманском кинотеатре «Галактика» (ТРЦ PLAZMA).

Как сообщает региональное Министерство культуры, полная программа показов будет в размещена на странице продюсерского центра «Северный Характер» в социальной сети «ВКонтакте».