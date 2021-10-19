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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.21 15:00

Неделя с 30 октября по 7 ноября может превратиться в «осенние каникулы» для всех!

Сегодня Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей. До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002. Пугающая статистика, видимо, подтолкнула вице-премьера Татьяну Голикову к предложению обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. «При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает РИА «Новости», после ноябрьских выходных регионам следует «аккуратно открывать» отрасли после нерабочих дней, добавила Голикова.

Она также предложила работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удалёнку.

Регионам рекомендовали самостоятельно принять решение о том, чтобы отправить неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.

Как считает вице-премьер, работодателям необходимо предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации. Помимо этого, вице-премьер предложила рассмотреть возможность централизованной закупки отдельных дорогостоящих лекарств для стационаров.

«Потому что мы видим, что на сегодняшний день ряд регионов не закупает дорогие лекарственные препараты, экономя в том числе на соответствующей терапии, к сожалению не оказывая своевременно гражданам медицинской помощи», — пояснила Голикова.

Важно обеспечить контроль за соблюдением всех предписаний, подчеркнула она.

Голикова сообщила, что обобщит свои предложения по нерабочим дням и другим мерам и завтра представит их президенту.

Накануне в Петербурге уже рекомендовали перевести работников на дистанционный режим работы с 1 по 3 ноября. Таким образом, после трехдневной удаленки сотрудники отправятся на долгие выходные с 4 по 7 ноября.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал необходимыми меры, которые предлагается ввести для борьбы с ковидом. Таким образом он прокомментировал предложения, которые представила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.  «Действительно, решения эти - непростые, сложные. Я бы ещё сказал, вынужденные. Но необходимые», - констатировал глава кабмина.

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