«Неделя сбора батареек»: Мурманчан приглашают принять участие в акции

С 25 по 31 октября в Мурманске пройдёт акция «Неделя сбора батареек», во время которой можно будет сдать любое количество батареек любых брендов, пауэр-банки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику.

Акцию проводит Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области совместно с ООО «Дюраселл Раша» при поддержке ООО «НЭК» и ООО «Лента». Специалисты напоминают, что батарейки нельзя выбрасывать в мусорное ведро, а нужно собирать отдельно и сдавать для утилизации в специализированные организации.

В рамках акции специализированный контейнер будет установлен на парковочной площадке продуктового гипермаркета «Лента» по адресу: г. Мурманск, ул. Радищева, 2.

В контейнере запрещено оставлять градусники, лампочки и другие содержащие ртуть отходы.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области приглашает жителей города присоединиться и сделать личный вклад в защиту и охрану окружающей среды.

Фото: https://gov-murman.ru