Неделя в Мурманске завершается масленичными гуляньями

Вчера в центре Мурманска на площади у конгресс-отеля «Меридиан» развернулось народное гулянье «Широкая Масленица!», посвящённое традиционному народному празднику, предваряющему православный Великий пост.

В полдень на площади открылись торговые ряды, интерактивные площадки и зоны развлечений. Мурманчане и гости города могли поесть блинов, приобрести сувениры, помериться силами в средневековом поединке на безопасных тренировочных «мечах», испытать свою ловкость, подбрасывая огромные бутафорские блины на надувной сковороде, насладиться представлением кукольников и найти себе ещё множество весёлых и увлекательных занятий.

Взрослым и детям не давали скучать ряженые и скоморохи. Разгоряченных действом гостей зазывали в большой общий хоровод. Затем на сцене начался концерт творческих коллективов города.

Праздник завершился традиционным обрядом сжигания чучела Масленицы.

Сегодня масленичные гулянья продолжились на площадках в городских округах. Местами их проведения стали детский городок «Сказка» на проспекте Героев-североморцев, парк Кольский (общественная территория возле дома №101 по Кольскому проспекту) и площадь перед ДК «Судоремонтник» в жилом районе Росляково (улица Заводская, 1).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31943&page=1