«Недетское детство маленьких мурманчан»: вышла в свет книга воспоминаний участников организации «Дети военного Мурмана»

Вышла в свет книга «Недетское детство маленьких мурманчан». Основу книги составляют воспоминания бывших и настоящих участников общественной организации «Дети военного Мурмана», на чьё детство пришлось нелёгкое время Великой Отечественной войны. Они позволяют воссоздать историческую и социально-психологическую атмосферу тех лет, ставших тяжёлым испытанием для страны.

В издание вошли фотографии из личных архивов членов организации «Дети военного Мурмана», фондов Мурманского областного краеведческого музея, Кировского историко-краеведческого музея с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом, Государственного архива Мурманской области, а также материалы из личных фотоархивов северян Андрея Сычева и Олега Филонка.

Книга увидела свет благодаря поддержке правительства Мурманской области: в октябре 2020 года председатель организации «Дети военного Мурмана» Юрий Ликатов рассказал губернатору Андрею Чибису о собранном уникальном архиве воспоминаний детей военного Мурмана, предложив издать воспоминания членов общественной организации.

Участие в презентации книги приняли члены клуба, представители Министерства культуры и Министерства труда и социального развития Мурманской области, областной Думы и Мурманского областного краеведческого музея, а также составитель книги и директор мурманского издательства «РУСМА» Александр Глухов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, клуб «Дети военного Мурмана» был создан в Заполярье в 1987 году. Члены организации родились и находились в Мурманске в годы Великой Отечественной войны, на сегодняшний день в организации состоит 50 человек. Участники клуба проводят патриотическую работу среди подрастающего поколения: так, при их непосредственном участии создана Комната боевой славы в школе № 49 Мурманска. А в 1992 году организация выступила с предложением издать летопись Великой Отечественной войны глазами детей военного Мурмана, и с этого момента было положено начало кропотливой работе по сбору материалов, воспоминаний и фотографий, которые во многом легли в основу книги «Недетское детство маленьких мурманчан».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431947/#&gid=1&pid=1