Недолов сказался на работе Мурманского морского рыбного порта: в январе-июле текущего года снижение перевалки в 1,7 раза

АО «Мурманский морской рыбный порт» в январе-июле текущего года обработало 145,3 тысячи тонн грузов. Как сообщает finmarket.ru, ссылаясь на «Интерфакс» в компании, в январе-июле 2024 года объём перевалки составлял 243 тысячи тонн. Таким образом, показатель уменьшился в 1,7 раза.

«Снижение грузооборота связано с существенным сокращением (на 33,1%) объёма вылова в Северном рыбохозяйственном бассейне в I полугодии 2025 года, отсутствием мойвенной путины, что повлекло за собой уменьшение количества судозаходов в порт Мурманск и, как следствие, вызвало снижение перевалки нефтепродуктов, предназначенных для бункеровки судов», - говорится в ответе за подписью гендиректора ММРП Андрея Бородина на запрос «Интерфакса».

Так, на рыбопродукцию за 7 месяцев 2025 года пришлось 113,9 тысячи тонн против 156,3 тысячи тонн годом ранее (снижение на 27,1%). Объёмы нефтепродукции сократились в 3,7 раза - до 21,4 тысячи тонн с 79,5 тысячи тонн в январе-июле 2024 года.

Ранее полномочный представитель директора ООО «УК «Норебо», бывший председатель Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев сообщал, что подпавшие под санкции Норвегии и Евросоюза мурманские компании «Норебо» и «Мурман Сифуд» обеспечивают вылов 40% главных промысловых объектов Северного рыбохозяйственного бассейна - трески и пикши, их флот насчитывает 42 судна.

«Ситуация такая, что если нам допустить развитие этих событий (дальнейшие ограничения для компаний из РФ на вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне. – Ред.), то страна получит очень серьёзный недолов», - сообщал Григорьев. Компании надеются на дипломатическое урегулирование ситуации с Норвегией.