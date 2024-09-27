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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.24 12:30

Недостаточное развитие дальних железнодорожных подходов сдерживает развитие Мурманского морского торгового порта

25 сентября в Москве начала работу конференция «Перевозки горно-металлургических грузов».

Как пишет телеграм-канала ММТП, на конференции прозвучало, что до 2028 года ожидается стабильный рост добычи энергоугля в России на 1,4% в год. Внутреннее потребление угля стабильно и составляет 146,8 млн тонн. Драйвер роста добычи только экспорт. Прогнозируется рост с 175,8 млн тонн до 196,5 млн тонн.

Ключевыми потребителями угля до 2035 года останутся Китай, Индия, Юго-Восточная Азия.

В базовом сценарии российский уголь может вытеснить австралийский из-за роста себестоимости после ужесточения экологических норм.

Эксперты из ИПЕМ на конференции подняли актуальную тему скидок на железнодорожный тариф на Мурманском направлении, где ситуация с вывозом лучше и есть перспектива перевозок угля в Азию по Северному морскому пути.

Одним из конкурентных недостатков Мурманского морского торгового порта (АО «ММТП», входит в АО «Портовый альянс») является высокий железнодорожный тариф на доставку грузов по сравнению с портами Балтийского и Черноморского регионов. Об этом в ходе конференции «Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов» заявил временно исполняющий обязанности коммерческого директора ММТП Владислав Яковчук, сообщается в телеграм-канале стивидорной компании.

«Стратегическое значение Мурманского порта огромно, потому что это единственный порт в стране, который имеет прямой выход в океан без участия потенциально недружественных стран. Также это единственный универсальный хаб за Полярным кругом», — сказал Владислав Яковчук.

По его словам, для сохранения конкурентоспособности по сравнению с портами Балтики, ММТП увеличивает объём отгрузки угля и железорудного концентрата на суда класса «Capesize». Порт Мурманск может конкурировать с портами Балтики только по грузам, которые вывозятся судами этого класса, а на них вывозят только уголь, железорудный концентрат и окатыши (ЖРК и ЖРО). Загрузка мощности ММТП иными грузами невозможна без предоставления тарифных скидок на доставку груза в Мурманск.

Глава ММТП также напомнил, что пропускная способность Мурманского транспортного узла в 2025 году вырастет до 45 млн тонн, хотя при этом не решена проблема с пропускной способностью подходов к Мурманскому региону. После ввода в эксплуатацию порта «Лавна» мощность портов увеличится на 18 млн тонн, но, учитывая пропускную способность дальних подходов к Мурманску, количество брошенных вагонов на сети РЖД будет расти, считает эксперт.

«Недостаточное развитие дальних железнодорожных подходов к Мурманску может оказаться критическим для страны в сложных условиях. Развитие Мурманского порта невозможно без стимулирования экспорта в Северо-Западном направлении и решения проблем по пропускной способности на дальних железнодорожных подходах к Мурманску», — подчеркнул Владислав Яковчук, добавив, что развитие ММТП как универсального порта важно для стратегической безопасности страны.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».

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