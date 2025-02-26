Недостаток навыков и низкая квалификация – основные причины, почему мурманские работники получают отказ в трудоустройстве

Самая распространенная причина отказа в приёме на работу в компаниях Мурманской области — несоответствие навыков и квалификации соискателя требованиям вакансии. Это стало известно на основе агрегированных обезличенных данных, которые рекрутеры компаний из региона самостоятельно указывали в системе «Talantix» за последний год.

Самая распространенная причина отказа в приёме на работу в компаниях Мурманской области — несоответствие навыков и квалификации соискателя требованиям вакансии. Это стало известно на основе агрегированных обезличенных данных, которые рекрутеры компаний из региона самостоятельно указывали в системе «Talantix» за последний год.

За последний год более трети (39%) несостоявшихся трудоустройств в Мурманской области были связаны именно с несоответствием навыков и квалификации претендента требованиям вакансии, выяснили аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга «Talantix» (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru).

Также в топ-3 причин вошли зарплата: 13% или каждый десятый соискатель в Мурманской области был неудовлетворён уровнем предлагаемой зарплаты. В 2024 году было зафиксировано более сотни таких ситуаций.

В тройке лидеров также неподходящие условия работы – по этой причине случилось 11% или более 90 несостоявшихся трудоустройств (наглядно на диаграмме).

Особенно остро проблема низкой квалификации встаёт при найме программистов (9% отказов этим специалистам случились из-за профессионального несоответствия), менеджеров по продажам и по работе с клиентами (8%), руководителей проектов, тестировщиков и менеджеров по закупкам (по 3%).

Оказалось, что гостингом чаще всего занимаются продавцы-консультанты, кассиры (12%), sales-менеджеры (10%), а также кладовщики, операторы call-центров и упаковщики/комплектовщики (по 3%).

«Стереотипы относительно возраста кандидатов всё ещё присутствуют на российском рынке труда, причём чаще всего от эйджизма страдают люди старшего возраста. Некоторые работодатели по-прежнему вводят негласный возрастной ценз при найме, однако это однозначно проигрышная тактика. В ситуации дефицита кадров и жесткой конкуренции за людей среди работодателей необходимо отказываться от неоправданных ограничений, в том числе — по возрасту. Иначе воронка подбора рискует стать настолько узкой, что позиции месяцами будут оставаться вакантными.

Кстати, как показал один из наших опросов, за последние три года 41% российских работодателей пересмотрели требования к возрасту соискателей в сторону его увеличения. Таким образом бизнес, который допускает эйджизм при найме сотрудников, имеет все шансы отстать от своих конкурентов», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга «Talantix».

Анализ причин отказа в приёме на работу — важнейшая метрика для развития HR-стратегии компании. Этот параметр позволяет оценить, насколько корректны критерии отбора кандидатов, соответствуют ли предлагаемые условия рынку и нет ли внутри компании субъективных ограничивающих факторов, отмечают аналитики hh.ru.