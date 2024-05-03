Недостоверные сведения в резюме стали встречаться реже

Топ-3 разделов резюме, где эйчары чаще всего сталкиваются с приукрашенными фактами, — профессиональные навыки, опыт работы и должностные обязанности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 представителей предприятий и организаций из всех округов страны.

По словам рекрутёров, соискатели чаще всего приукрашивают в резюме свои профнавыки (с такого рода «неточностями» сталкивался каждый второй представитель компаний), опыт (38% опрошенных) и функциональные обязанности (26%).

23% рекрутеров встречали кандидатов, которые завышали свой уровень владения специализированным ПО. 14% эйчаров выводили «на чистую воду» соискателей, искажавших личные данные. 13% доводилось разоблачать тех, кто утверждал, что свободно владеет инязом.

Рекрутёры, которые никогда не сталкивались с «неточностями» в резюме, по-прежнему в меньшинстве (их всего 8%), однако, в целом недостоверной информации в резюме стало меньше.

Сравнивая результаты опроса с исследованием, проведенным в 2011 году, мы видим, что представители компаний почти в два раза реже жалуются на нечестные описания должностных обязанностей. Рекрутёры чуть реже находят искажения в списках профнавыков. Судя по ответам эйчаров, кандидаты стали реже приукрашивать и уровень владения ПО (очевидно, это связано с тем, что цифровые технологии всё сильнее внедряются во все сферы). Вдвое меньшему числу рекрутёров доводилось подлавливать соискателей, которые искажают сведения о владении иностранным языком (а вот этот факт уже прямое следствие того, что знание иняза сегодня требуется реже).

Время проведения опроса: 9—25 апреля 2024 года.