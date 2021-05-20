Недоверия к фармацевтам меньше, чем к врачам

Практически каждый второй россиянин испытывает уважение к фармацевтам, каждый третий благодарен им за труд. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин учредил в России новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника, который будет ежегодно отмечаться 19 мая. На вопрос «SuperJob», какие чувства россияне испытывают к фармацевтам, 49% назвали уважение, 35% — благодарность, 16% — безразличие.

Женщины чаще мужчин говорили об уважении к фармацевтам (55 и 43% соответственно), а также благодарности им (39 и 32%). Мужчины же чаще отмечали, что относятся к представителям данной профессии безразлично (21% против 12% среди женщин).

В аналогичном опросе, посвящённом отношению к врачам, россияне чаще говорили об уважении (уважают врачей 63%, уважают фармацевтов 49%), благодарности (по отношению к врачам — 54%, к фармацевтам — 35%), восхищении (12 и 4% соответственно). Однако не только позитивных эмоций, но и недоверия к врачам больше: 9%, а по отношению к фармацевтам — 5%.

Гендерных предпочтений по отношению к фармацевтам за 8 лет стало меньше. На вопрос, кому россияне доверяют больше, фармацевтам-мужчинам или фармацевтам-женщинам, 6 из 10 затруднились с ответом. В 2013 году такой ответ дал каждый второй. Женщинам-фармацевтам 8 лет назад больше доверял 41%, мужчинам-фармацевтам — 9%. Сегодня же женщинам-фармацевтам доверяют 34% россиян, мужчинам-фармацевтам — 6%.

Согласно исследованию рынка труда, женщины составляют подавляющее большинство соискателей должности фармацевта (91%). Средний возраст кандидатов — 33 года. Каждый второй (52%) имеет высшее образование. 19% готовы сменить место жительства ради новой работы.

По данным «SuperJob», наиболее востребованы на рынке труда фармацевты со стажем работы от 2 лет, знающие весь ассортимент лекарственных препаратов и сопутствующих товаров. Конкурентным преимуществом послужит высшее медицинское или фармацевтическое образование. В аптеках Москвы зарплатный максимум для фармацевта составляет 110 тысяч рублей, в аптеках Санкт-Петербурга — 90 тысяч рублей.