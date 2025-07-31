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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 18:00

Недружественные шаги Норвегии в отношении двух российских рыбопромысловых компаний могут повлечь серьёзные последствия - Илья Шестаков

«Норвегия на самом деле давно шла к эскалации этого конфликта. Они закрыли сначала ремонт для российских судов в своих портах, потом ограничили количество портов, куда могут заходить российские рыбопромысловые суда для выгрузки, ограничили количество дней, которые они могут там проводить», — пояснил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Сегодня руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ходе промысла в этом году, о влиянии на рыболовство чрезвычайной ситуации – землетрясения и цунами на Камчатке и Сахалине, а также о возможных последствиях для совместных рыбных запасов в связи с действиями со стороны Норвегии.

Он отметил, что недружественные шаги Норвегии в отношении двух российских рыбопромысловых компаний могут повлечь серьёзные последствия - вплоть до запрета норвежским судам на вылов рыбы в российской экономзоне и раздельного управления запасами рыбы в Норвежском и Баренцевом морях.

«Норвегия на самом деле давно шла к эскалации этого конфликта. Они закрыли сначала ремонт для российских судов в своих портах, потом ограничили количество портов, куда могут заходить российские рыбопромысловые суда для выгрузки, ограничили количество дней, которые они могут там проводить», — пояснил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он заметил, что претензии к российским компаниям не имеют под собой никаких оснований. «Последствия пока сложно предсказать. Они могут быть достаточно разные, в том числе и запрет на вылов норвежским судам в российской экономзоне. Но они могут быть и серьёзнее», — отметил глава Росрыболовства.

В итоге страны могут перейти от совместного к раздельному управлению рыбными запасами в Норвежском и Баренцевом морях, что «подорвёт экологическое состояние этих запасов».

 

Фото и видео: https://vk.com/video-198760157_456240021

 

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