Недвижимость, авто, путешествие, благотворительность — на что россияне потратили бы выигрыш в 100 млн рублей

Каждый седьмой житель страны выделил бы из выигрыша средства на благотворительность. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Выиграв в лотерею 100 млн рублей, 56% россиян в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. 27% приобрели бы автомобиль. 17% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес. 16% отправились бы в путешествие. 15% помогли бы родителям. 14% пожертвовали бы часть выигрыша на благотворительные цели. По 7% вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад. 6% выигранные деньги потратили бы на здоровье, свое и близких. По 5% опрошенных израсходовали бы деньги на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов и девайсов.

Мужчины чаще делились мечтами об организации бизнеса, инвестициях в ценные бумаги, открытии банковских счетов. Женщины чаще готовы вкладываться в покупку недвижимости и авто, каждая пятая потратила бы деньги на путешествия, каждая шестая — на помощь близким или благотворительность.

За 15 лет число россиян, иногда приобретающих лотерейные билеты, выросло с 23 до 29%. Чаще это мужчины (31% против 27% среди женщин). Чем старше россияне, тем больше среди них тех, кто время от времени покупает лотерейные билеты (20% среди опрошенных до 34 лет и 39% среди респондентов старше 45 лет).

Время проведения опроса: 19 сентября — 6 октября 2024 года.