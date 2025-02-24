Нефинансовая карта жителя доступна для обучающихся Мурманской области до 18 лет

Обучающиеся в возрасте до 18 лет могут оформить нефинансовую Единую карту жителя Мурманской области (ЕКЖ), чтобы использовать её в качестве проездного в общественном транспорте. Сделать это можно через региональный портал «Госуслуги». Заявление заполняется родителями или другими законными представителями. После изготовления нефинансовая карта жителя поступит в выбранное заявителем отделение МФЦ, откуда ее можно будет забрать, предъявив документы.

С 1 марта 2025 года проездные для обучающихся на городских маршрутах будут доступны только по Единой карте жителя Мурманской области. Для проезда можно выбрать один из тарифов:

- Электронный кошелек для оплаты обучающимися разовых поездок со скидкой 50% на городских маршрутах и 60% на пригородных. Пополнение возможно на любую сумму.

- Безлимитный проездной на месяц на городские маршруты. Стоимость – 1128 рублей.

- Безлимитный проездной на 10 дней на городские маршруты. Стоимость – 369 рублей.

Для оперативной выдачи ЕКЖ обучающимся организована возможность получения карт в образовательных организациях Мурманской области в составе организованных групп:

- заявку на получение ЕКЖ от ВТБ можно заполнить на портале «Наш Север». Для этого необходимо пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации («Госуслуги»); заявку на получение ЕКЖ от «Сбербанка» можно заполнить на сайте банка.

Для получения карты в образовательном учреждении ребёнку необходимо иметь при себе паспорт и телефон, а также зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

Присвоить статус Единой карты жителя уже имеющейся «СберКарте» можно онлайн по инструкции от банка, размещенной в группе проекта.

Для оформления карты жителя гражданам старше 18 лет необходимо обратиться в отделение любого банка-эмитента ЕКЖ: «ВТБ», «Сбербанк» или «Совкомбанк». После изготовления карты на нее можно будет также записать проездной.

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, на вопросы северян, касающиеся оформления карты жителя обучающегося, отвечают специалисты оператора ЕКЖ в группах «Единая карта жителя Мурманской области» и «Карта51» в социальной сети «ВКонтакте», а также по телефону 8(800)200-60-05.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/