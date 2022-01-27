Нефть дешевеет, а рубль продолжает падение

Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют снижение после подорожания на 2% накануне, рынки продолжают оценивать факторы, которые могут повлиять на предложение, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как пишет 1prime.ru, цена мартовского фьючерса на нефть Brent превысила днём ранее 90 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года, а за два дня нефть подорожала почти на 5%.

Рынки оценивали данные о снижении добычи нефти в США за прошлую неделю и то, что запасы бензина там выросли слабее ожиданий, а дистиллятов — опустились сильнее, чем прогнозировалось.

При этом напряженность между Россией и Украиной может не вызвать заметных перебоев в поставках энергоносителей, считают аналитики «Goldman Sachs», которых цитирует газета «Wall Street Journal». И такой фактор в целом негативен для котировок нефти.

Рынки также ожидают очередного заседания ОПЕК+ 2 февраля, на котором будет принято решение о добыче нефти в марте. Ожидается, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.

Сегодня утром курс доллара растёт к другим основным мировым валютам после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о вероятном повышении ставки рефинансирования в ближайшем будущем, свидетельствуют данные торгов.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи повысился на 3163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 79,6035 рубля.