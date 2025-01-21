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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.25 10:30

Нефть дешевеет, доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов

Нефть дешевеет во вторник, трейдеры оценивают заявления и указы нового президента США Дональда Трампа.

Спустя несколько часов после возврата в Белый дом Трамп инициировал масштабный пересмотр политики США в энергетическом секторе, сфокусировавшись на добыче ископаемого топлива. Он отменил введенные предыдущим президентом Джо Байденом ограничения, фактически блокировавшие бурение в большинстве прибрежных вод страны.

Как отмечает finmarket.ru, кроме того, Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для обеспечения дополнительной добычи ресурсов и пообещал наполнить стратегический нефтяной резерв США. Он также заявил, что введёт 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.

Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, дешевеет в паре с иеной.

Поддержку американской валюте оказывают заявления нового президента США Дональда Трампа, касающиеся, в частности, внешней торговли. Он объявил, что введёт 25-процентную пошлину на ввоз товаров из Мексики и Канады с 1 февраля. При этом он воздержался от новых обещаний поднять пошлины для Китая, отметив, что ограничительные меры в отношении поставок из этой страны, введенные в период его первого президентского срока, всё ещё действуют.

Опасения, связанные с тем, что повышение Трампом пошлин на импорт товаров в США приведёт к усилению инфляции в стране, поддерживали доллар с октября прошлого года, отмечает «Trading Economics».

По состоянию на 9.19 мск евро снизился к доллару на 0,35% - до $1,0380 по сравнению с $1,0416 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару опустился на 0,41% - до $1,2277 с $1,2328 по итогам торгов в понедельник.

К этому времени доллар подешевел к японской валюте на 0,12% и торгуется на уровне 155,43 иены по сравнению с 155,62 иены на закрытие рынка накануне. Ранее в ходе сессии курс доллара опускался ниже отметки в 155 иен - до 154,79 иены.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,13/105,15 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 53 копейки, средний курс продажи вырос на 42 копейки. Лучшие курсы покупки составили 103,4-103,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 104,12-104,22 рубля за доллар.

Китайский юань понижается на Московской бирже утром во вторник, рубль дорожает на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговому периоду января. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,8025 рубля (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,77 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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