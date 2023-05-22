Нефть дешевеет, рубль меняется незначительно в условиях неоднозначной ситуации на мировых рынках

Нефть сегодня дешевеет, внимание трейдеров направлено на новый раунд переговоров по вопросу лимита госдолга США.

Как сообщает finmarket.ru, американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти проведут очередную встречу в понедельник для обсуждения этого вопроса, пишет «Market Watch».

В пятницу ключевой союзник Маккарти, конгрессмен от Луизианы Гаррет Грейвс заявил, что переговоры по вопросу повышения лимита госдолга поставлены на паузу. Он отметил, что команда Байдена ведёт себя «неразумно».

«Несмотря на надежды на возобновление переговоров, остаётся риск, что решение вопроса будет отложено на последнюю минуту», - отмечает аналитик «Saxo Capital Markets» Чару Чанана.

При этом, когда соглашение будет достигнуто, Минфин США начнёт выпускать новые госбумаги, и это отвлечёт ликвидность с многих рискованных рынков, включая нефтяной, считает эксперт.

В центре внимания трейдеров также ситуация с лесными пожарами в Канаде, затронувшими ключевой регион нефтедобычи - провинцию Альберта. Сложившаяся ситуация может привести к снижению производства нефти и газа в этом регионе.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабыми изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,98 рубля (-1,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает незначительно меняться, евро также торгуется вблизи уровней закрытия предыдущей сессии.

Рубль меняется незначительно в условиях неоднозначной ситуации на мировых рынках.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 80,0077 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подрос всего на 0,77 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 3,84 копейки и составил 86,5409 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 9,64 копейки, евро - на 26,39 копейки.