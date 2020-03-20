712 северян находятся на самоизоляции8 (8152) 477-931 - открыта «горячая линия» по коронавирусной инфекции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.03.20 09:30

Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков

Мировые цены на нефть могут продолжить снижаться и достигнуть отметки в 5 долларов за баррель, сообщило агентство «Блумберг» со ссылкой на исследование мнений аналитиков.

После падения на 60% в этом году до самого низкого уровня с 2003 года цены будут снижаться до 20 долларов за баррель или ниже, приводит агентство результаты опроса трейдеров из нескольких крупнейших мировых нефтяных компаний. Такой прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством специалистов.

Аналитики из «Goldman Sachs» и «Citigroup» также ожидают, что в ближайшие месяцы цены будут продолжать снижаться. Ранее «Блумберг» сообщало, что «Goldman Sachs» видит падение стоимости барреля нефти до 20 долларов.

«Citigroup» не исключает сценария, при котором во втором квартале стоимость нефти марки Brent составит в среднем 17 долларов за баррель или ниже, а в некоторых случаях средний показатель составит 5 долларов за баррель», — приводит «Блумберг» мнение аналитиков банка.

Как пишет 1prime.ru, часть опрошенных агентством специалистов также считает, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители больше не смогут получать прибыль, что вынудит их остановить добычу и прекратить поставки. Некоторые трейдеры сравнивают минимальную цену со стоимостью производства американской сланцевой нефти.

«WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около 20 долларов», - заявил агентству аналитик китайского хедж-фонда «Shanghai Youlin Investment Management» Чжан Чэньфэн. По его мнению, цены на сырьё за месяц могут достичь 15 долларов.

Напомним, страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. 18 марта стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 25 долларов за баррель, а цена WTI упала ниже 21 доллара впервые с февраля 2002 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Наталья
16.03.20 13:19
Хорошо икру красную кушала...
Комментарий к новости:Юлия Величко будет представлять Мурманскую область в новом составе Общественной палаты РФ
омега
16.03.20 02:40
если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Комментарий к новости:Профсоюзы ещё надеются на то, что удастся вернуть прежний возраст выхода на пенсию жителей Заполярья
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
Комментарий к новости:Один день из жизни Кильдинстроя
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)16:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Задолженность по налогам сократилась. Северяне продемонстрировали высокую платежную дисциплину-PRO Валюту (16+)Курс евро теряет 3,1 рубля, доллар похудел на 2,1 рубля-PRO Энергетику (18+)КАЭС - повышает надежность энергоснабжения потребителей в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Депутаты пенсионный возраст россиян подняли, а теперь думают, как отпустить на заслуженный отдых ненужных экономике предпенсионеров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 009 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика