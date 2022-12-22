АНО «Диалог Регионы»: количество фейков в России выросло в шесть раз по сравнению с прошлым годомНа оливье и селёдке под шубой северяне в этот Новый год не сэкономят
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.12.22 10:30

Нефть дорожает, а рублю от этого не легче

Нефть дорожает утром в четверг после существенного роста по итогам прошлой сессии, вызванного сокращением запасов топлива в США.

Как пишет www.finmarket.ru, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Эксперты ожидали менее существенного сокращения - на 2,5 млн баррелей. В то же время товарные резервы бензина выросли на 2,53 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 242 тысячи баррелей.

«Активный экспорт и падение импорта из-за приостановки работы нефтепровода Keystone привели к существенному падению запасов нефти, - написал ведущий нефтяной аналитик «Kplr» Мэтт Смит. - Загруженность НПЗ упала до минимума за семь недель, что несколько ограничило сокращение резервов, как и высвобождение 3,7 млн баррелей из стратегических запасов».

Кроме того, участники рынка следят за ситуацией с коронавирусом в КНР. «Несмотря на стремительный рост заболеваемости и сообщения о переполненных больницах, китайские власти не вводят карантин в городах, а это означает рост спроса на энергию, поскольку вторая по величине экономика мира возвращается в строй», - приводит слова аналитиков «Sevens Report Research» портал «MarketWatch».

По данным Московской биржи, рубль на старте торгов четверга снижается к доллару, евро и юаню: доллар поднялся выше 71 рубля, евро — выше 76 рублей, обе инвалюты обновили максимум с 29 апреля; юань также дорожает — на 5,6 копейки, до 10,135 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.07 мск поднимается на 14 копеек — до 71,14 рубля, юаня — на 2,1 копейки, до 10,1 рубля, евро – на 28 копеек, до 75,88 рубля.

Минутами ранее доллар подскакивал до 71,75 рубля, юань – до 10,173 рубля, евро – до 76 рублей. Затем все три валюты немного откатились вниз.

Курс доллара США снижается к основным мировым валютам сегодня в ходе утренних торгов. Доллар испытывает давление из-за опасений, что дальнейшие повышения ставки Федеральной резервной системой могут привести к рецессии в крупнейшей экономике мира в следующем году, пишет «Trading Economics».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Энергетическая отрасль: итоги года, востребованные специалисты и доходы работников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
Вера Петровна
19.12.22 22:02
А почему должны платить если нет никаких услуг.Сколько нерв потрачено на проблему с водой.Трубы замерзают.Не утеплён чердак. Труба прорвала с горячей водой когда начали размораживать в феврале 2021год
Комментарий к новости:Коммунальная беда в доме на Папанина, 7
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.22 11:08
Здравствуйте, мурманчане! Снова с Вами, зрителями телеканала «Арктик-ТВ», педагог, учитель русского языка и литературы согласно полученного диплома, заместитель директора по воспитательной работе и не
Комментарий к новости:В феврале 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте региона вырастет, но не одинаково для всех
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Без химии». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области северян радует снижение цен на соль и картофель, а огорчает подорожавшая морковь-PRO Валюту (16+)Нефть дорожает, а рублю от этого не легче-PRO Энергетику (18+)Энергетическая отрасль: итоги года, востребованные специалисты и доходы работников-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет Совфеда поддержал закон об упрощении освоения арктических и дальневосточных гектаров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика