Нефть дорожает, а рублю от этого не легче

Нефть дорожает утром в четверг после существенного роста по итогам прошлой сессии, вызванного сокращением запасов топлива в США.

Как пишет www.finmarket.ru, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Эксперты ожидали менее существенного сокращения - на 2,5 млн баррелей. В то же время товарные резервы бензина выросли на 2,53 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 242 тысячи баррелей.

«Активный экспорт и падение импорта из-за приостановки работы нефтепровода Keystone привели к существенному падению запасов нефти, - написал ведущий нефтяной аналитик «Kplr» Мэтт Смит. - Загруженность НПЗ упала до минимума за семь недель, что несколько ограничило сокращение резервов, как и высвобождение 3,7 млн баррелей из стратегических запасов».

Кроме того, участники рынка следят за ситуацией с коронавирусом в КНР. «Несмотря на стремительный рост заболеваемости и сообщения о переполненных больницах, китайские власти не вводят карантин в городах, а это означает рост спроса на энергию, поскольку вторая по величине экономика мира возвращается в строй», - приводит слова аналитиков «Sevens Report Research» портал «MarketWatch».

По данным Московской биржи, рубль на старте торгов четверга снижается к доллару, евро и юаню: доллар поднялся выше 71 рубля, евро — выше 76 рублей, обе инвалюты обновили максимум с 29 апреля; юань также дорожает — на 5,6 копейки, до 10,135 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.07 мск поднимается на 14 копеек — до 71,14 рубля, юаня — на 2,1 копейки, до 10,1 рубля, евро – на 28 копеек, до 75,88 рубля.

Минутами ранее доллар подскакивал до 71,75 рубля, юань – до 10,173 рубля, евро – до 76 рублей. Затем все три валюты немного откатились вниз.

Курс доллара США снижается к основным мировым валютам сегодня в ходе утренних торгов. Доллар испытывает давление из-за опасений, что дальнейшие повышения ставки Федеральной резервной системой могут привести к рецессии в крупнейшей экономике мира в следующем году, пишет «Trading Economics».