Нефть дорожает, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Сегодня нефть дорожает вслед за повышением Саудовской Аравией цен на большинство сортов этого энергоносителя для азиатских покупателей.

Как пишет finmarket.ru, накануне госкомпания «Saudi Aramco» сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Цена этого сорта выросла впервые с сентября.

Повышение цен для Азии является сигналом более высокого, чем ожидалось, спроса на нефть в Китае, отмечает главный аналитик «The Price Futures Group» Фил Флинн. «Это должно обеспечить существенную поддержку нефтяному рынку, учитывая усиливающиеся опасения инвесторов в отношении объёма резервных добывающих мощностей в мире», - приводит слова эксперта агентство «Bloomberg».

Ранее главный аналитик по сырьевым рынкам «Goldman Sachs Group Inc.» Джеффри Карри заявил, что резервные добывающие мощности в нефтяном секторе, по его оценкам, заканчиваются, и это может стать серьёзной проблемой для рынка в 2024 году.

Повышению цен на нефть также способствуют опасения снижения поставок с Ближнего Востока после землетрясения в Турции. В частности, были приостановлены операции турецкого нефтяного терминала Джейхан, отмечает «Bloomberg».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов вторника слабо снижается к доллару и юаню, при этом не меняется к евро: американская валюта торгуется чуть выше 71 рубля, китайская – по 10,43 рубля, европейская – по 76,29 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.03 мск растёт на 9 копеек — до 71,04 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,43 рубля, евро остаётся на уровне предыдущего закрытия торгов в 76,29 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов после уверенного укрепления по итогам предыдущей сессии.