Нефть дорожает, курс доллара и евро снижается

Нефть дорожает с утра после двух дней снижения котировок, чему способствовали данные о запасах топлива в США, сообщает «Trading Economics».

Как сообщает finmarket.ru, цены на нефть вчера немного снизились, но учитывая «короткую» праздничную неделю и приближающееся завершение первого квартала, «небольшая слабость» рынка неудивительна, полагает аналитик «Tyche Capital Advisors» Тарик Захир, которого цитирует «MarketWatch».

Как сообщило министерство энергетики США в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,275 млн баррелей.

Тем не менее, эта информация оказала позитивное влияние на рынок, поскольку во вторник Американский институт нефти (API) опубликовал данные, согласно которым запасы за минувшую неделю выросли гораздо более значительно - на 9,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+.

Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи, поскольку в ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства, полагают эксперты.

По данным Московской биржи, доллар США умеренно снижался в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,125 рубля (-18 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 46,69 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжил дешеветь, евро также снижался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,0937 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар потерял 21,13 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 15,31 копейки и составил 99,7419 рубля.

К официальному курсу американская валюта упала на 49,82 копейки, евро - на 52,85 копейки.