Нефть дорожает, курс рубля растёт в начале торгов

Нефть дорожает сегодня на фоне более существенного, чем ожидалось, подъёма цен для азиатских покупателей саудовской госкомпанией «Saudi Aramco». Такое решение было воспринято рынком как сигнал уверенности Саудовской Аравии в росте спроса на нефть, отмечает «Bloomberg».

Как пишет finmarket.ru, «Saudi Aramco» сообщила вчера, что поднимет цены в июле на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Цены на нефть, экспортируемую в США, в следующем месяце останутся на уровне июня.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель. В результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали подъём на $1,5 за баррель.

«Сезон пикового спроса на энергоресурсы уже наступил, - отмечает аналитик «Cinda Securities Co.» в Шанхае Чэнь Шусянь. - Активизация автомобильных поездок в США и Европе будет способствовать росту потребления энергоресурсов. При этом в Китае спрос также будет повышаться благодаря снятию карантинных ограничений».

Власти Пекина в выходные объявили, что ситуация в столице КНР возвращается к норме, и основная часть антиковидных ограничений будет отменена. В частности, в понедельник возобновляется работа общественного транспорта в большинстве районов города, что позволит людям вернуться на рабочие места.

Курс евро в понедельник утром растёт к доллару в ожидании заседания Европейского центробанка, которое состоится на этой неделе, свидетельствуют данные торгов, итоги которого будут опубликованы в четверг. В связи с высокой инфляцией аналитики ожидают ужесточения монетарной политики, что станет позитивом для евро.

На динамику доллара в свою очередь может повлиять статистика по годовой инфляции за май в США, которая будет опубликована в пятницу. Аналитики прогнозируют сохранение показателя на уровне апреля в 8,3%.

Курс доллара в начале торгов понедельника, по данным Мосбиржи, понижается на 46 копеек — до 60,48 рубля, евро — на 85 копеек, до 63,89 рубля.