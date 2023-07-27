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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.23 10:30

Нефть дорожает, рубль немного укрепляется

Нефть сегодня дорожает, вчера нефтяные цены продемонстрировали снижение. Поддержку котировкам оказывают перспективы сокращения глобального предложения и восстановление спроса со стороны Китая, однако рост сдерживается решением Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов, которое усиливает опасения в отношении общего спроса, пишет Trading Economics.

Как пишет finmarket.ru, в среду ФРС ожидаемо повысила ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Уровень достиг максимума за 22 года.

Ситуация на рынке фьючерсов указывает на более чем 50-процентную вероятность снижения ставки к концу первого квартала 2024 года, заявил сетевому изданию «MarketWatch» соредактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи. «Если же ожидания в отношении политики Федрезерва сдвинутся в «ястребиную» сторону и опасения «жёсткой посадки» или рецессии вернутся, рынки энергоносителей, как мы ожидаем, окажутся под ударом, поскольку риски в отношении потребительского спроса вскоре снова будут учтены в котировках», - отметил Ричи.

По данным Московской биржы, доллар США начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,9 рубля (-25,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,68 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает незначительно снижаться, евро также слабо дешевеет. Рубль немного укрепляется на фоне подготовки экспортёров к налоговым выплатам июля и дорожающей нефти.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,9872 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 16,78 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 2,93 копейки и составил 99,9082 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 5,96 копейки, евро вырос на 19,26 копейки.

Доллар США слабеет к евро, фунту стерлингов и иене в четверг после подведения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы и пресс-конференции её председателя Джерома Пауэлла.

Аналитики предполагают, что июльское повышение может оказаться последним, пишет «Trading Economics», но Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, - но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

 

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