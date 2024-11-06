Нефть эталонных марок дешевеет, доллар США уверенно дорожает к основным валютам

Нефть эталонных марок дешевеет утром в среду после уверенного роста накануне, рынок оценивает промежуточные результаты президентских выборов и неофициальные данные о запасах в США.

Как пишет finmarket.ru, согласно предварительным оценкам «Associated Press,» республиканец Дональд Трамп набирает по итогам голосования 230 голосов выборщиков, демократ Камала Харрис - 205.

Для победы кандидату в президенты нужно набрать голоса 270 выборщиков.

Между тем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в стране за неделю на 3,1 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 18.30 мск среды.

Трейдеры также следят за ураганом «Рафаэль», который ставит под угрозу добычу в Мексиканском заливе. Из-за него производство на американском побережье может снизиться на 1,7 млн баррелей в сутки, пишет «Trading Economics».

Доллар США уверенно дорожает к основным валютам сегодня утром. Внимание участников рынка сосредоточено на президентских выборах в США.

По данным «MarketWatch» на 9.24 мск, республиканец Дональд Трамп набирает по итогам голосования 247 голосов выборщиков, демократ Камала Харрис - 214. Для победы кандидату в президенты нужно набрать голоса 270 выборщиков.

Трамп в случае победы может ввести дополнительные пошлины на товары из ЕС, а это негативный фактор для европейской валюты, отмечала аналитик «Swissquote» Ипек Эзкардешкая.

В четверг рынок ждёт итогов заседания Банка Англии. По мнению большинства аналитиков, британский регулятор понизит процентную ставку на 25 базисных пунктов - как и Федеральная резервная система, решение которой станет известно в тот же день.

Опубликованный в среду протокол последнего заседания Банка Японии показал, что большинство его руководителей выступают за продолжение повышения ставок, однако на будущие решения по денежно-кредитной политике наверняка повлияют мировая экономическая неопределенность и волатильность финансовых рынков.

На прошлой неделе японский ЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года. Он поднимал её дважды в текущем году - в марте и июле.

По состоянию на 9.35 мск евро упал на 1,96% и торгуется в районе $1,0716 против $1,0930 на закрытие прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,55/98,9 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 43 копейки, средний курс продажи вырос на 16 копеек. Лучшие курсы покупки составили 96,4-96,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 97,89-97,99 рубля за доллар.

Китайский юань активно дешевеет в начале торгов на Московской бирже. Рубль заметно растёт, несмотря на падение цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5545 рубля (-14,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 19,94 копейки ниже уровня действующего официального курса.