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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.23 10:30

Нефть эталонных марок дорожает, рубль не менялся в ожидании заметных стимулов к движению

Нефть эталонных марок дорожает утром в четверг после снижения по итогам предыдущих трёх сессий.

Негативным фактором для рынка в среду стали данные о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд. Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились там на 773 тысячи баррелей, сообщило министерство энергетики. Опрошенные «Bloomberg» эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 65 тысяч баррелей, дистиллятов - уменьшились на 792 тысячи баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 133 тысячи и 1 млн баррелей соответственно.

Кроме того, накануне Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, но не стала исключать возможность её подъёма в декабре.

«С учётом ухудшающегося долгосрочного прогноза для спроса на топливо на фоне разочаровывающих глобальных статданных усиливаются опасения, что на физическом рынке нефти образуется профицит в ближайшие месяцы или кварталы», - сказал редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи.

По данным Московской биржи, доллар США был стабилен на старте торгов в четверг, рубль не менялся в ожидании заметных стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,7 рубля (-4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 58,01 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар развернулся к росту, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,8096 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 6,96 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 51,88 копейки и составил 98,3238 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта подешевела на 54,01 копейки, евро - на 63,06 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США активно снижается к основным мировым валютам, инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы.

 

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