Нефть эталонных марок незначительно дешевеет, курс доллара США поднимается к основным мировым валютам
Нефть эталонных марок незначительно дешевеет после снижения по итогам предыдущей сессии. Негативным фактором для рынка нефти стал прогноз Международного энергетического агентства, которое накануне понизило оценку роста спроса на неё в 2024 году на 78 тысяч баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с. Днём ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшила ОПЕК.
Эти факторы, в частности, включают в себя рост нефтедобычи в США и «полное отсутствие уверенности у ОПЕК+ в способности мирового рынка переварить хоть сколько-нибудь больше нефти», добавил эксперт.
Как отмечает finmarket.ru, тем временем падение котировок сдержали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жёсткие санкции в отношении экспорта российской нефти.
Курс доллара США поднимается к евро, фунту стерлингов и японской иене.
Рынок видит почти 100-процентнную вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов на последнем в этом году заседании, которое пройдёт 17-18 декабря, пишет «Trading Economics».
Уверенность инвесторов укрепили обнародованные накануне статданные. В частности, рост цен производителей в США (индекс PPI) в ноябре ускорился до 3% в годовом выражении, до максимума с февраля 2023 года, а число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе подскочило на 18 тысяч - до 242 тысяч. Это самый высокий уровень с середины октября.
Европейский центральный банк накануне ожидаемо снизил все три основные процентные ставки на 25 б.п., при этом убрав из своего пресс-релиза фразу о том, что руководство регулятора «будет удерживать ключевые ставки на достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется для достижения этой цели».
По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, регулятор пока не готов объявить о победе над инфляцией, поэтому курс денежно-кредитной политики остаётся ограничительным. При этом она выразила уверенность в том, что инфляция движется по направлению к целевым 2%.
Оценка рынком вероятности повышения ставки Банка Японии на декабрьском заседании, которое состоится на следующей неделе, упала до всего 23% после сообщений о том, что руководство ЦБ не видит «особого ущерба» в переносе сроков ужесточения денежно-кредитной политики. В частности, регулятор хочет прежде увидеть более четкие признаки ускорения роста зарплат.
Между тем в пятницу стало известно, что индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в четвертом квартале вырос до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца. Это максимальный уровень почти за три года - с первого квартала 2021 года.
Евро по данным на 9.25 мск снизился к доллару на 0,10% - до $1,0458 по сравнению с $1,0468 на закрытие торгов в четверг.
По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,67/105,23 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 33 копейки, средний курс продажи упал на 53 копейки. Лучшие курсы покупки составили 102,5-102,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 99-99,1 рубля за доллар.
Китайский юань растёт на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,8875 рубля (+8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,19 копейки ниже уровня действующего официального курса.