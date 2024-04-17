Нефть эталонных марок продолжает дешеветь, американская валюта и евро к официальному курсу растут

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь третью сессию подряд.

Неопределенность в экономике Китая, крупнейшего нефтяного импортёра, а также вероятность того, что процентные ставки в США будут оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось, оказывает негативное давление на прогнозы спроса, пишет «Trading Economics».

Как пишет finmarket.ru, при этом на рынке воцарилось «тревожное затишье», поскольку трейдеры ожидают ответных мер со стороны Израиля на действия Ирана, отмечает старший рыночный аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн, которого цитирует «MarketWatch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительным снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,3075 рубля (-11,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 23,33 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжил слабое снижение, евро незначительно повышается.

Рубль стабилен с учётом разнонаправленных внешних факторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 94,3550 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 6,50 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 4,40 копейки и составил 100,2865 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 28,12 копейки., евро увеличился на 35,24 копейки.