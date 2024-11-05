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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.24 10:30

Нефть эталонных марок продолжает дорожать, курс доллара США стабилен относительно евро и фунта стерлингов

Нефть эталонных марок продолжает дорожать на решении стран-членов ОПЕК+ продлить добровольное сокращение добычи.

Как пишет finmarket.ru, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман объявили на выходных, что они продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года. «Добровольцы» альянса также подтвердили коллективную приверженность в достижении полного соответствия сделки, включая дополнительные корректировки добычи.

«Учитывая сохраняющуюся неопределенность относительно прогноза спроса на 2025 год, решение о паузе соответствует июньскому обещанию руководства альянса оставаться осмотрительным в отношении решений по производству и избегать внезапных потрясений», - полагает сырьевой аналитик «RBC Capital Markets» Хелима Крофт. По её мнению, опасения, что ОПЕК собирается перенасытить хрупкий рынок, сильно повлияли на настроения, сообщает «MarketWatch».

Курс доллара США стабилен относительно евро и фунта стерлингов, поднимается в паре с иеной в ходе торгов во вторник. Внимание участников рынка сосредоточено на президентских выборах в США.

Кроме того, важным событием этой недели станут заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии. Большинство аналитиков ожидают, что в обоих случаях базовая процентная ставка будет понижена на 25 базисных пунктов.

По состоянию на 9.16 мск евро торгуется в районе $1,0879 против $1,0878 на закрытие прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,83/98,88 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 16 копеек, средний курс продажи вырос на 53 копейки. Лучшие курсы покупки составили 97,2-97,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 98,5-98,6 рубля за доллар.

Китайский юань повышается на Московской бирже утром во вторник. Рубль дешевеет на фоне небольшой негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,7005 рубля (+3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,74 копейки выше уровня действующего официального курса.

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