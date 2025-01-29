Нефть эталонных марок умеренно дешевеет, курс доллара США снижается

Нефть эталонных марок умеренно дешевеет утром в среду после роста по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, во вторник нефтяные котировки восстанавливались после падения днём ранее вместе с остальными мировыми финансовыми рынками. Это падение спровоцировали опасения по поводу китайского ИИ-ассистента, разработанного стартапом «DeepSeek». По слухам, он может оказаться более экономически эффективным, чем разработки конкурентов, при этом работая на менее передовых чипах и требуя меньших энергозатрат.

«DeepSeek» представила недорогую и не потребляющую много электроэнергии модель ИИ, - сказал Робби Фрейзер из «Schneider Electric». - Это ставит под сомнение ожидания роста спроса на энергоносители со стороны дата-центров в ближайшие годы, хотя в полной мере последствия появления «DeepSeek» ещё трудно оценить».

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,86 млн баррелей. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», ожидали еще большего роста - на 3,7 млн баррелей.

«API» получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18.30 мск в среду, и опрошенные «S&P Global Commodity Insights» аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 1,4 млн баррелей, ждут снижения запасов дистиллятов на 2,4 млн баррелей.

Курс доллара США снижается к евро, фунту стерлингов и японской иене в ожидании январских заседаний ведущих центробанков мира.

В центре внимания мировых рынков в среду находится первое в этом году заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв, как ожидается, сохранит размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам в диапазоне 4,25-4,5% годовых. До этого Федрезерв снижал стоимость заимствований по итогам трёх заседаний подряд (в сентябре, октябре и декабре), сократив ставку в совокупности на 1 процентный пункт.

Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) завершится в четверг, и, согласно консенсус-прогнозам аналитиков, регулятор может в очередной раз понизить все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов в рамках стратегии по нормализации денежно-кредитной политики и с целью поддержки экономики еврозоны.

Также инвесторы ждут пятничного отчёта об инфляции (индекс PCE, ключевой показатель инфляции для Федрезерва). Эксперты прогнозируют, что рост индекса ускорился до 2,6% в декабре с ноябрьских 2,4%, а темпы подъема базового индикатора, без учета цен на продукты и энергоносители, сохранились на уровне 2,8%.

Евро по данным на 9.19 мск вырос к доллару на 0,12% - до $1,0442 по сравнению с $1,0430 на закрытие торгов во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,66/102,8 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 98 копеек, средний курс продажи вырос на 104 копейки. Лучшие курсы покупки составили 100,5-100,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 101,9-102 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно понижается на Московской бирже утром в среду. Рубль слегка дорожает, несмотря на завершившийся накануне налоговый период января. Единый день уплаты налогов пришёлся на вторник, когда компании-экспортеры перечислили в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,36 рубля (-0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,68 копейки ниже уровня действующего официального курса.