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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.24 10:30

Нефть эталонных марок в целом стабильна, американская валюта и евро растут

Нефть эталонных марок в целом стабильна сегодня утром и может завершить неделю в плюсе из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщает finmarket.ru, с начала недели Brent выросла в цене на 0,8%, а WTI прибавила порядка 1,5% из-за опасений перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. В то же время рост сдерживается данными о скачке запасов нефти в США более чем на 12 млн баррелей.

«Нефтяные котировки остаются очень волатильными, чему поспособствовала неожиданная новость о значительном росте запасов в Штатах на прошлой неделе», - отметил старший рыночный аналитик «OANDA» Крейг Эрлам.

«Такую волатильность можно понять, - добавил он. - На Ближнем Востоке ситуация остаётся крайне неопределенной, как и прогнозы относительно экономики и процентных ставок, что вызывает резкие колебания цен».

По данным Московской биржи, доллар США немного дорожал в начале торгов. По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 92,36 рубля (+11 копеек к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 53,63 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.03 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,30 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар прибавил 5 копеек. Курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 15,25 копейки и составил 99,15 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 47,63 копейки, евро - на 74,01 копейки.

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