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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.24 10:30

Нефть продолжает дешеветь, доллар США стабилен к евро, фунту стерлингов и иене

Нефть продолжает дешеветь на торгах во вторник. Трейдеры оценивают последствия урагана «Берил», обрушившегося на побережье Техаса в понедельник, и следят за переговорами между Израилем и «ХАМАС».

Как пишет finmarket.ru, внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Кроме того, рынок ждёт заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената США.

Доллар США стабилен к евро, фунту стерлингов и иене на торгах во вторник, рынок занимает выжидательную позицию перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Пауэлл во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената, а в среду выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Рынок также ждёт статданных о динамике потребительских цен в Штатах за июнь, которые будут обнародованы 11 июля. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предполагает замедление инфляции в США до 3,1% в годовом выражении с майских 3,3%.

В настоящее время трейдеры оценивают в 76% шансы на снижение ставки ФРС в сентябре, отмечает» Trading Economics».

Последние статданные показали рост безработицы в США в июне до максимальных с ноября 2021 года 4,1%, а также усиление спада деловой активности в сфере услуг.

Курс евро к доллару по данным на 9.20 мск во вторник составляет $1,0827 по сравнению с $1,0826 на закрытие предыдущей сессии.

Рынок продолжает оценивать результаты второго тура парламентских выборов во Франции, состоявшегося в минувшее воскресенье. Ни одна из сил не получила абсолютного большинства на выборах, в связи с чем французский парламент будет «подвешенным».

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,52/90,09 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 42 копейки, средний курс продажи упал на 71 копейку.  Лучшие курсы покупки составили 88,1-88 рублей за доллар, лучшие курсы продажи 89,3-89,4 рубля за доллар.

Китайский юань демонстрирует небольшие разнонаправленные колебания на Московской бирже утром во вторник, слегка подрос в первую минуту сессии. Рубль слабо меняется на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,936 рубля (+2,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,44 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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