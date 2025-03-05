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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.25 10:30

Нефть продолжает дешеветь, курс доллара США умеренно снижается

Снижение цен на нефть продолжается утром в среду на решении ОПЕК+ начать постепенно наращивать добычу и неопределенности во внешнеторговой политике Соединенных Штатов.

Как пишет finmarket.ru, страны ОПЕК+ подтвердили планы о постепенном сворачивании ранее действовавших добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля. Наращивание добычи продлится до сентября 2026 года.

Такое решение вызывает опасения потенциального избытка предложения на рынке, отметил управляющий директор «Tickmill» Джозеф Дарие.

«С учётом роста добычи, мировые цены на нефть столкнутся с понижательным давлением, особенно если спрос не сумеет вырасти соразмерными темпами», - написал он.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,46 млн баррелей. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», ожидали более скромного снижения, на 300 тысяч баррелей.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается в парах с евро и иеной, а также слабо меняется к фунту стерлингов.

Трейдеры оценивают новые заявления о внешнеторговой политике Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время объявить о достижении соглашения с Мексикой и Канадой по пошлинам, заявил министр торговли Говард Латник.

«Я думаю, он что-то с ними решит. Это не будет паузой (во введении пошлин), полагаю, он пояснит так: делайте больше и мы сойдёмся где-то посередине; и об этом мы, вероятно, объявим завтра (в среду)», - сказал Латник.

Штаты со вторника ввели пошлины в 25% на импорт товаров из Мексики и Канады. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал действия Штатов «торговой войной, в которой не будет победителей».

Сегодня Институт управления поставками (ISM) обнародует индекс деловой активности в секторе услуг, а в пятницу будет опубликован отчёт о состоянии рынка труда США за февраль.

Евро по данным на 9.24 мск стоил $1,0630 по сравнению с $1,0626 на закрытие торгов во вторник, евро прибавил 0,04%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,45/94,57 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 13 копеек, средний курс продажи вырос на 36 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,9-90,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,6-91,7 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет на фоне стабилизации на рынке нефти после сильного падения накануне. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,2175 рубля (+5,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,69 копейки выше уровня действующего официального курса.

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