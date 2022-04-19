Мировые цены на нефть во вторник утром не имеют единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, слабо изменяясь при этом по сравнению с понедельничным закрытием, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, 19 апреля утром на динамику цен повлияли, в частности, ожидания уменьшения предложения на рынке. Два нефтеналивных порта Ливии приостановили работу в свете протестов против премьер-министра страны Абдельхамида Дбейбы, что привело к опасениям по поводу нехватки этого вида сырья на рынке и, соответственно, росту цен.

«Нефть сегодня дорожает из-за политической нестабильности в Ливии, где запасы сырой нефти сократились… Сокращение баррелей, когда рынок меньше всего мог себе это позволить», — приводит газета «Wall Street Journal» слова директора отдела по энергетическим фьючерсам «Mizuho» Боба Ёгера.

Он также добавил, что разговоры о том, что страны ЕС, возможно, в течение пары недель договорятся о каком-то запрете на импорт российской нефти, также увеличивают цены на нефть.

Однако, с другой стороны, снижению цен способствуют новости о первых летальных случаях коронавирусной инфекции в Шанхае со дня введения жёстких ограничительных мер. Так, новости о смерти заболевших привели к мыслям о снижении спроса.

Сегодня утром курс доллара резко растёт к иене, торгуясь на максимальном уровне с 2002 года на ожиданиях повышения учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.