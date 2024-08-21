Нефть слабо дешевеет, а доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов и уверенно дорожает в паре с иеной

Нефть слабо дешевеет сегодня утром после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Давление на рынок оказывают сигналы ослабления спроса на сырьё в мире, в особенности в Китае, а также надежды на спад напряжённости на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил о необходимости достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшие дни, уточнив, что США, Египет и Катар намерены сделать всё возможное, чтобы убедить «ХАМАС» согласиться на новые предложения по перемирию, пишет газета «The Times of Israel». Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа.

«Мы полагаем, что снижение цен на нефть, обусловленное надеждами на перемирие в секторе Газа, будет краткосрочным, поскольку вероятность прекращения огня является низкой», - отмечает аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхар.

Кроме того, сохраняется риск атаки Ирана на Израиль в ответ на недавнее убийство одного из лидеров «ХАМАС в Тегеране».

Внимание трейдеров сегодня направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17.30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали повышение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 347 тысяч баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах, более уверенно дорожает в паре с иеной.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие пройдёт 22-24 августа. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступит в Джексон-Хоуле в пятницу.

В среду рынок ждёт публикации протокола июльского заседания ФРС, по итогам которого американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых и отметил «дальнейший прогресс в движении инфляции» к целевому показателю в 2%.

В настоящее время инвесторы уверены, что Федрезерв приступит к смягчению политики в сентябре, однако расходятся во мнениях о том, будет ставка уменьшена на 25 базисных пунктов или на 50 б.п. В целом рынок ждёт снижения ставки ФРС на 100 б.п. на оставшихся в этом году трёх заседаниях.

По состоянию на 9.24 мск за евро давали $1,1117 по сравнению с $1,1130 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,69/92,57 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 49 копеек, средний курс продажи вырос на 27 копеек. Лучшие курсы покупки составили 89,6-89,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 90,9-91 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль незначительно дешевеет на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,1945 рубля (+0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,84 копейки выше уровня действующего официального курса.

Валютная пара юань/рубль, вероятно, проведёт торговую сессию в среду в диапазоне 12,1-12,3 рубля за юань, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа «Промсвязьбанка» (ПСБ) Евгений Локтюхов. «Ждём, что в среду волатильность на рынке останется невысокой, а валюты могут сохранить инерцию к умеренному повышению - активизации экспортеров, способной выступить триггером смены курсовой динамики, с вероятным, скорее локальным, откатом юаня «под» отметку 12 рублей, имеет смысл ждать ближе к налогам, то есть в конце текущей-в начале следующей недели. На среду актуальным по юаню, по нашему мнению, может выступить диапазон 12,1-12,3 рубля», - пишет эксперт в комментарии.