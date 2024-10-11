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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.24 10:30

Нефть слабо дешевеет, доллар США стабилен в паре с евро

Нефть слабо дешевеет в пятницу, корректируясь после существенного подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, трейдеры ждут удара Израиля по Ирану. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее пообещал, что этот удар окажется внезапным для Тегерана.

Подъём цен на нефть ограничивается сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса в Китае, а также ожиданиями наращивания добычи странами ОПЕК+, отмечает «Market Watch».

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, слабо укрепляется к фунту и иене.

Отчет Минтруда США, опубликованный в четверг, показал менее существенное, чем ожидалось, замедление темпов инфляции в стране в сентябре.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах увеличились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,5% в августе и была минимальной с февраля 2021 года. Однако консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал более существенное замедление инфляции - до 2,3%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил в интервью «The Wall Street Journal», что в сентябре он выступал за дополнительное снижение ставки всего на 25 базисных пунктов (б.п.) до конца текущего года.

Он отметил, что считает возможным пропустить повышение ставки на одном из двух оставшихся до конца года заседаний.

По состоянию на 9.09 мск за евро давали $1,0935 против $1,0934 на закрытие предыдущей сессии. 

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,91/99,09 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки упал на 3 копейки, средний курс продажи вырос на 17 копеек. Лучшие курсы покупки составили 96-95,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 96,8-96,9 рубля за доллар.

Китайский юань слегка дешевеет на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного укрепляется перед выходными днями после снижения в первые дни недели. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,51 рубля (-0,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 18,22 копейки ниже уровня действующего официального курса. 

 

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