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Мурманская область. Арктика (16+)09.01.25 10:30

Нефть слабо дешевеет, доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов

Нефть слабо дешевеет на торгах в четверг. Трейдеры оценивают опубликованные накануне данные о запасах энергоносителей в США, а также обнародованный в четверг отчёт по инфляции в Китае.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 959 тысяч баррелей - до 414,64 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, снизились на 2,5 млн баррелей, до минимума с 2014 года.

Товарные запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 6,07 млн баррелей.

Между тем в Китае темпы инфляции в декабре замедлились до минимума с марта 2024 года, составив 0,1% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР (ГСУ). В помесячном выражении инфляция была нулевой.

Статданные показывают, что стимулы, реализуемые китайскими властями с целью поддержки спроса, пока не приносят плодов, отмечает «Bloomberg».

А в это время доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, дешевеет в парах с иеной и юанем.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС, вероятность её снижения оценивается трейдерами лишь в 4,8%, по данным «CME FedWatch». Протокол декабрьского заседания Федрезерва, опубликованный в 8 января, показал, что руководители американского ЦБ намерены придерживаться осторожного подхода к дальнейшему смягчению политики и видят возможность замедления темпов снижения ставки. Участники заседания также отмечали повышенную неопределенность, связанную со скорым возвратом Дональда Трампа на пост президента США.

Доллар является самым переоцененным среди валют G10, и вероятно, останется сильным в краткосрочной перспективе в связи с ожидаемой политикой Трампа, которая, вероятно, будет способствовать усилению инфляции, отмечает валютный аналитик «Bank of America» Атанасиос Вамвакидис, мнение которого приводит «The Wall Street Journal».

По состоянию на 9.13 мск евро снизился к доллару на 0,19% и торгуется на уровне $1,0298 по сравнению с $1,0318 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,17/106,82 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 80 копеек, средний курс продажи вырос на 60 копеек. Лучшие курсы покупки составили 104-103,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 105,9-106 рублей за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль слабеет на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,606 рубля (+9,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,88 копейки выше уровня действующего официального курса.

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